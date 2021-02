കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കർണാടകയിൽ ചെക്പോസ്റ്റ്

ബെംഗളൂരൂ ∙ കേരളത്തിൽ നിന്നു ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ 3 ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ചെക്പോസ്റ്റുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ നീക്കം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി എത്തുന്നവർ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടങ്ങളിൽ കാണിക്കണം.

കേരളവുമായി അതിർത്തിപങ്കിടുന്ന മറ്റു ജില്ലകളിലെ ചെക്പോസ്റ്റുകളിലും പരിശോധനാ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി വരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും കർണാടക കഴിഞ്ഞദിവസം കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Check post in Karnataka for people from kerala