ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണ് ഏറ്റവും തീവ്രം: എ.വിജയരാഘവൻ

കോഴിക്കോട് ∙ ഏറ്റവും തീവ്രമായ വർഗീയത ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ. ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുനിന്ന് എതിർക്കണം. ഒരു വർഗീയതയ്ക്കു മറ്റൊരു വർഗീയത കൊണ്ടു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമോ? ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ചെറുക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കലാകുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫിന്റെ വടക്കൻ മേഖലാ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്കു മുക്കത്ത് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംഘപരിവാറിന്റെ തീവ്രഹിന്ദുത്വ അജൻഡയ്ക്കു കീഴിൽ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി രണ്ടാം തരം പൗരൻമാരാക്കുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

‘കോൺഗ്രസിൽ കോമഡി ഷോ, നേമം കൂട്ടുകെട്ട്’

കൽപറ്റ ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിൽ നേമം മോഡൽ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ. നേമത്ത് ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിച്ച മാതൃക വ്യാപിപ്പിക്കാനാണു നീക്കം.

ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാറില്ല. ബിജെപിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പാക്കാനാണു കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരത്തെ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന അക്രമസമരം നടത്താൻ പ്രതിപക്ഷം പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്നും വിജയരാഘവൻ ആരോപിച്ചു.

നേരത്തേ കോൺഗ്രസുകാരായിരുന്ന നടന്മാർ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതു കേരളം കണ്ട വലിയ കോമഡി ഷോയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് – വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: Nemam model alliance with CPM and Congress in State alleges A Vijayaraghavan