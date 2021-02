ഭരണമൊഴിയുമ്പോൾ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കൽ പതിവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണമൊഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കലിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെ അനുകരിച്ച് ഇൗ സർക്കാരും. 5 വർഷ ഭരണകാലത്തു സാമ്പത്തികനില നോക്കി മാത്രം തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന സർക്കാർ, അവസാന മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു കാരണം ആ ഭാരം അടുത്ത സർക്കാർ ചുമന്നോളും എന്നതാണ്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ഭരണമൊഴിയുമ്പോൾ 2,653 അധ്യാപക തസ്തികകളാണ് ഒറ്റയടിക്കു സൃഷ്ടിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ വേറെ നൂറിലേറെ തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇടതു സർക്കാർ, ഇതു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയതായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതേ സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് 3,051 തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചത്.

