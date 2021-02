പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനി കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ

അടിമാലി∙ പള്ളിവാസൽ പവർഹൗസ് ഭാഗത്ത് പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബൈസൺവാലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി രേഷ്മ (17) ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ വെള്ളത്തൂവൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു പവർ ഹൗസിനു സമീപത്ത് നെഞ്ചിൽ കുത്തേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



സ്കൂൾ സമയം കഴിഞ്ഞു കുട്ടി ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടവരുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുവിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights: Plus two students found dead in Adimali