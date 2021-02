കുടിയിറങ്ങണം, ഹൃദയം കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽനിന്ന്

കോഴിക്കോട്∙ 50 വർഷം മുൻപ് പട്ടയം ലഭിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക്കർകണക്കിന് ഭൂമി വനഭൂമിയാണെന്ന് വരുത്തി, അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറങ്ങാൻ കർഷകർക്ക് നോട്ടിസ്. താമരശ്ശേരി താലൂക്കിൽ നെല്ലിപ്പൊയിൽ, കുണ്ടൻതോട് പ്രദേശത്തുള്ള മുപ്പതിലേറെ കർഷകർക്കാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ നോട്ടിസ്. 1970 മുതൽ കൈവശം വച്ച് കരം അടയ്ക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ എല്ലാ രേഖകളുമായി വനം അപ്‌ലെറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം. വനഭൂമിക്കാണ് പട്ടയം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി നൽകിയ പട്ടയം റദ്ദാക്കാൻ ട്രൈബ്യൂണലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നുമാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. 50 ഏക്കറോളം ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കി തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.



1977 നു മുമ്പുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളെല്ലാം സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇതേവരെയുള്ള നയമെങ്കിലും 1972 ൽ പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമി പോലും തിരികെ നൽകണം എന്ന നോട്ടീസ് ലഭിച്ച അങ്കലാപ്പിലാണ് െനല്ലിപ്പൊയിൽ ഭാഗത്തെ കർഷകർ. രണ്ടും മൂന്നും ഏക്കറിൽ അടയ്ക്കയും ജാതിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ പകുതിയോളം ഭൂമി നഷ്ടമാകുന്ന സ്ഥിതി. മൂന്നു പേരുടെ വീടുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഭൂമിയും പോകും.

ജില്ലയിൽ ഈ മാസമാദ്യം നടന്ന സാന്ത്വന സ്പർശം അദാലത്തിൽ കർഷകർ ആവലാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായില്ല. ഭൂമി തിരികെ നൽകില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് വനംവകുപ്പ്. 1976 ൽ ഈ ഭാഗത്ത് സർവേ നടന്നിരുന്നെന്നും അന്ന് വനഭൂമിയായി കണ്ടെത്തി നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ സ്ഥലത്തിനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പട്ടയം അനുവദിച്ചതെന്നുമാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ വാദം. വനഭൂമിക്ക് ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ നൽകിയ പട്ടയം റദ്ദാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. ജണ്ട കെട്ടൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. മറിപ്പുഴ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കായി ഈ കർഷകരിൽ ചിലരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ് തയാറായെങ്കിലും വനഭൂമിയാണെന്ന വാദം വന്നതോടെ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടില്ലെന്ന സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ.

അതേസമയം വനം, റവന്യൂ, തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളും കർഷക പ്രതിനിധികളുമുൾപ്പെടുന്ന സംയുക്ത സമിതിയുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാതെ ഒരു നടപടിയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജോർജ് എം.തോമസ് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.

