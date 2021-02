ശബരിമല മുതൽ മത്സ്യബന്ധന കരാർ വരെ; പ്രതിപക്ഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി ഇടതുമുന്നണി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന വിഷയങ്ങളുടേയും അതുയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ചങ്ങലയിൽ കുരുങ്ങി ഇടതു മുന്നണിയും സർക്കാരും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച് ഇരു മുന്നണികളും നടത്തുന്ന ജാഥകളുടെ ഇതുവരെയുളള രാഷ്ട്രീയ സാരാംശം ഈ ചോദ്യോത്തര പംക്തിയാണ്.



പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ‘ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര’ യുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ശബരിമല വിഷയം യുഡിഎഫ് തന്ത്രപൂർവം ഉയർത്തി. യാത്ര സമാപിക്കുമ്പോൾ കത്തിപ്പടരുന്നതു ചെന്നിത്തല കൊണ്ടുവന്ന ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാർ വിവാദവും. അതിനിടെ പിൻവാതിൽ നിയമന വിവാദവും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലെ പിഎസ്‌സി റാങ്ക് പട്ടികയിലുളളവർ ആരംഭിച്ച സമരവും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു.

ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപനത്തോടു പ്രതികരിച്ചു കെണിയിൽ വീഴേണ്ട എന്നാണ് സിപിഎം ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും നിശ്ശബ്ദത തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി എന്തായാലും അനുരഞ്ജന മാർഗം സ്വീകരിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു.10 വർഷം താൽക്കാലിക ജോലി ചെയ്തവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ പേരിലാണെന്നു വാദിച്ച പാർട്ടിയും സർക്കാരും കരണം മറിഞ്ഞ് ആ പരിപാടി നിർത്തി. സമരം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ തുടർച്ചയായി ആക്ഷേപിച്ച മന്ത്രിമാരും പാർട്ടിയും ഒടുവിൽ അവരെ ചർച്ചയ്ക്കു വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി.

കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യസമ്പത്തു തീറെഴുതി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന ‘അമിട്ട്’ കൂടി ചെന്നിത്തല പൊട്ടിച്ചതോടെ മന്ത്രിമാരായ ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കും ഇ.പി.ജയരാജനും പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിശദീകരണങ്ങളുമായി വരേണ്ടി വന്നു.

സംഘടനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, മറുപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി വെട്ടിലാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള ജാഥകൾക്കു പൊതുവിൽ ഉളളത്. ഈ രണ്ടു തലത്തിലും ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര വിജയിച്ചുവെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് യുഡിഎഫിൽ. മറുഭാഗത്ത് എൽഡിഎഫിന്റെ ‘വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ’ എൽഡിഎഫിന്റെ സംഘടനാ ചിട്ടയുടേയും കാര്യശേഷിയുടെയും തെളിവാണ്.

പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജാഥാ ക്യാപ്റ്റനായ എ.വിജയരാഘവന്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ ‘ബൂമറങായി’ മാറുകയും ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷമല്ല, പാർട്ടിയും മുന്നണിയും തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വന്നത്.

