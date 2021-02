5 കൊല്ലം മുൻപ് 30, ഇപ്പോൾ 624, അനുമതി കാത്ത് 319; ബാറുകൾ സർവകാല റെക്കോഡിലേക്ക്

കോഴിക്കോട്∙ കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ അവസാനകാലത്ത് 30 ബാറുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തി‍ൽ, നിലവിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോഴേക്കു ബാറുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തോടടുക്കും. മദ്യവർജനമാണു നയമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അടച്ചു പൂട്ടുകയോ ബീയർ പാർലറുകളാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം ബാറുകൾക്കും ബാർ ലൈസൻസ് (എഫ്എൽ–3) തിരികെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞ​ു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 17 പുതിയ ബാറുകൾക്കും 9 ക്ലബുകൾക്കും (എഫ്എൽ–4എ) ലൈസൻസ് നൽകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ എണ്ണം 624 ആയി. ശേഷിക്കുന്ന 319 ബീയർ – വൈൻ പാർലറുകൾ കൂടി നിലവാരം 3 സ്റ്റാറിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാറുകളാക്കി മാറ്റാനാണു സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇതിനു പുറമേ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ നൂറോളം പുതിയ ബാറുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യുഡിഎഫിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകളെ തുടർന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ബാറുകൾക്കും പൂട്ടു വീണത്. പഞ്ചനക്ഷത്ര പദവിയെങ്കിലുമുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കു മാത്രം ബാർ ലൈസൻസ് എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ നയം. അതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ എണ്ണം 30 ആയി കുറഞ്ഞു. 815 ബാറുകൾ ബീയർ–വൈൻ പാർലറുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു.

ഇടതു സർക്കാർ അധികാര‍ത്തിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ മദ്യനയം വീണ്ടും മാറ്റി. 3 സ്റ്റാർ പദവിയെങ്കിലുമുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കെല്ലാം ബാർ ലൈസൻസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പൂട്ടുകയോ, ബീയർ – വൈൻ പാർലറുകളാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്തവ 3 സ്റ്റാർ പദവി നേടുന്ന മുറയ്ക്ക് എഫ്എൽ–3 ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാൻ ജില്ലാതലത്തിൽ എക്സൈസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർക്കു തന്നെ അധികാരവും നൽകി. അതോടെയാണു ബാറുകളുടെ എണ്ണം 30ൽ നിന്ന് 624ലേക്ക് ഉയർന്നത്.

ബാർ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കി നൽകുന്ന നടപടി ഇപ്പോഴും തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗവും മദ്യനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 3 സ്റ്റാർ നിലവാരം നേടുന്ന ആർക്കും എഫ്എൽ–3 ലൈസൻസ് നൽകും. സർക്കാർ തലത്തിലോ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുമായോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർക്കു തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാം.

