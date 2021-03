മത ഭീകരത കേരളത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്നു: ആർഎസ്എസ്

കൊച്ചി ∙ മത ഭീകരത കേരളത്തിൽ ആഴത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് വയലാറിലെ നന്ദു ആർ.കൃഷ്ണയുടെ കൊലപാതകമെന്ന് ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സഭ ആരോപിച്ചു.

രാജ്യാന്തര ഭീകരസംഘടനകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തീവ്രവാദശക്തികൾ കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ചെന്ന‌ു നേരത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നു പ്രാന്ത സംഘചാലക് കെ.കെ.ബാലറാമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യവിരുദ്ധശക്തികളെ സഹായിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടാണു ഭീകരതയ്ക്കു വളം വയ്ക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 17നു സംസ്ഥാനത്തു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകോപനപരമായ റാലികൾ നടത്തിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് മടിക്കുന്നു. പള്ളികളെ ക്രിമിനൽ താവളമാക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹശക്തികളെ തളളിപ്പറയാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും മു‌സ്‌ലിം സമൂഹം തയാറാവുമെന്ന് ജനാധിപത്യകേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുടെ മൗനവും അപലപനീയമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രതിനിധി സഭ ഭീകരവാദികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കാൻ പൊതുസമൂഹം രംഗത്തു വരണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

English Summary: Islamic terrorism getting more power in Kerala: RSS