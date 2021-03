കൊച്ചി ∙ 40 ശതമാനത്തോളം വോട്ടുകൾ നേടി ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. വിജയ യാത്രയ്ക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 17% വോട്ട് എൻഡിഎ നേടിയിട്ടുള്ളത് 40% വരെയാകും – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP will get 40 percent of votes in Kerala assembly election