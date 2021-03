സിപിഎമ്മിൽ പോസ്റ്റർ, പ്രതിഷേധ രാജി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയ്ക്കെതിരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എതിർപ്പ്. മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കിനും ജി.സുധാകരനും വീണ്ടും അവസരം നൽകണമെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ അതു തള്ളി. സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, മന്ത്രിമാരായ ജി. സുധാകരൻ, തോമസ് ഐസക് തുടങ്ങി തഴയപ്പെട്ട പ്രമുഖർക്കായി പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി. ജയരാജനു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. ധീരജ് കുമാർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. പിന്നാലെ, ധീരജിനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി. ജയരാജനു വേണ്ടി ‘പിജെ ആർമി’ ഫെയ്സ്ബുക് കൂട്ടായ്മയും രംഗത്തിറങ്ങി.

കുന്നത്തുനാട് സീറ്റ് വിറ്റെന്ന ആരോപണവുമായി മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കേരള കോൺഗ്രസിനു (എം) കുറ്റ്യാടി, റാന്നി സീറ്റുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രാദേശിക ഭിന്നത ഉയർന്നു.

