‘ജി ഇല്ലാതെ എന്ത് ഉറപ്പ്? മാറ്റിയാൽ മണ്ഡലം തോൽക്കും’: പോസ്റ്റർ യുദ്ധം തുടരുന്നു

മന്ത്രിമാർ അടക്കം ചില നേതാക്കളെ മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി സാധ്യതാപട്ടികയ്ക്കെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർസ്വരങ്ങൾ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമുയർന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും എതിർപ്പുകൾ പുറത്തുവന്നു.

മന്ത്രിമാരായ ജി.സുധാകരനും ടി.എം.തോമസ് ഐസക്കിനും വീണ്ടും അവസരം നൽകണമെന്ന് സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഒരു ജില്ലയ്ക്കു മാത്രമായി ഇളവ് സാധ്യമല്ലെന്നു സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും കണ്ണൂർ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി. ജയരാജനു സ്ഥാനാർഥിത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു ‘പിജെ ആർമി’ ഫെയ്സ് ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ രംഗത്തിറങ്ങി. ഇതുമായി ബന്ധമില്ലെന്നു ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി.

പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിൽ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോട്ടും ചില സീറ്റുകളിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉയർന്നു.

സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിക്കാത്ത മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ട്രഷറർ എം.എസ്.അരുൺകുമാറിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കും. മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദലീമ ജോജോ (അരൂർ), പി.പി.ചിത്തരഞ്ജൻ (ആലപ്പുഴ), എച്ച്.സലാം (അമ്പലപ്പുഴ), യു.പ്രതിഭ (കായംകുളം), സജി ചെറിയാൻ (ചെങ്ങന്നൂർ) എന്നിവരാണു പട്ടികയിലുള്ളത്.

പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്റർ

അതിനിടെ, ജി. സുധാകരനെയും തോമസ് ഐസക്കിനെയും ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു മണ്ഡലങ്ങള‍ു‍ടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പോസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആലപ്പുഴ വലിയ ചുടുകാട്, അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പറവൂർ കിഴക്ക് പി.കെ.ചന്ദ്രാനന്ദൻ സ്മാരകം എന്നിവിടങ്ങളിലാണു പോസ്റ്റർ പതിച്ചത്. 2011 ൽ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദനു സീറ്റ് നിഷേധിച്ച അവസരത്തിലും പ്രതിഷേധവുമായി പോസ്റ്റർ പതിച്ച ആലപ്പുഴ പറവൂർ പ്രദേശത്താണ് ഇന്നലെ ജി.സുധാകരന് അനുകൂലമായ പോസ്റ്റർ കണ്ടത്. എന്നാൽ, തന്റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ചു പാർട്ടിവിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനെതിരെ തോമസ് ഐസക് ഫെയ്സ് ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

പി.ജയരാജനു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.ധീരജ് കുമാർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ധീരജിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. സിപിഎം ചെട്ടിപ്പീടിക ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ധീരജ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അണികളുടെ പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ പി.ജയരാജൻ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി. സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി തന്റെ പേരിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്നു പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ജയരാജൻ ഫെയ്സ് ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചു.

പൊന്നാനിയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ പിന്തുണച്ചു പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട‌ു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി. എം.സിദ്ദീഖിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മലപ്പുറത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്കു തീര മേഖലയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട അൻപതോളം പേരെ ടി.എം.സിദ്ദിഖ് തന്നെ ഇടപെട്ടു തിരിച്ചയച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി.നന്ദകുമാറാണു പൊന്നാനിയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനു പകരം സാധ്യതാപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.

സിപിഎം മത്സരിച്ചിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നു നൽകിയതിൽ പ്രാദേശിക ഘടകത്തിൽ എതിർപ്പുയർന്നു. ചിലയിടത്ത് പോസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടിയെ തഴയാനാണു സീറ്റ് ഘടകകക്ഷിക്കു നൽകിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. 2016 ലും കുഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടിയുടെ പേര് ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കെ.കെ.ലതികയ്ക്കാണു സീറ്റ് നൽകിയത്. 1157 വോട്ടിനു ലതിക പരാജയപ്പെട്ടു.

പെരുമ്പാവൂർ സീറ്റ് കേരള‌ കോൺഗ്രസിനു നൽകിയതിലും തൃക്കാക്കര സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിലും സിപിഎം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനമുയർന്നു. പിറവം സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിനു നൽകിയതിനെതിരെ പാർട്ടി കൂത്താട്ടുകളും ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷാജു ജേക്കബ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു പരാതി നൽകിയതായി സൂചനയുണ്ട്. കുന്നത്തുനാട് സീറ്റ് വിറ്റുവെന്ന ആരോപണവുമായി മണ്ഡലത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പോസ്റ്ററുകൾക്കു പിന്നിൽ യുഡിഎഫ് ആണെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

സിറ്റിങ് സീറ്റായ റാന്നി കേരള കോൺഗ്രസിനു കൈമാറുന്നതിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉയർന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു. ഇന്നു വീണ്ടും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ചേരുന്നുണ്ട്.

