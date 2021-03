വിജയയാത്ര ഇന്ന് സമാപിക്കും; ഉദ്ഘാടനം അമിത് ഷാ

തിരുവനന്തപുരം∙ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന വിജയയാത്രയുടെ സമാപനം ഇന്നു തലസ്ഥാനത്ത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സമാപനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 5.30നു ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്താണ് സമ്മേളനം.

ഓൾ സെയിന്റ്സ് കോളജ് ജ‍ംക്‌ഷനിൽനിന്നു വൈകിട്ട് 4 ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രനെ സ്വീകരിച്ച് വിജയയാത്രയുടെ സമാപനസമ്മേളന വേദിയായ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് എത്തിക്കും.

4 നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ നടക്കുന്ന സന്ന്യാ‍സി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം അമിത് ഷാ വിജയയാത്രയുടെ സമാപനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി, വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അ‍ശ്വത്ഥ് നാരായൺ തുടങ്ങിയവർ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. രാത്രി പത്തരയോടെ അമിത് ഷാ മടങ്ങും.

English Summary: Vijaya Yathra to be over today