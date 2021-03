ബിജെപി സാധ്യത: ശ്രീധരൻ പാലക്കാട്ട്, സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ; ഇന്ന് ഡൽഹി ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം ∙ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരും കെ. സുരേന്ദ്രൻ കോന്നിയിലും ഇ. ശ്രീധരൻ പാലക്കാടും പിഎസ്‌സി മുൻ ചെയർമാൻ കെ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലുമായി ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഇന്നു ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

ഇന്നു കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി ബോർഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. 110 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. 25 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിഡിജെഎസും. ബാക്കി 3 ഘടകകക്ഷികൾക്കും സീറ്റ് നൽകും.

കെ. സുരേന്ദ്രൻ കോന്നിയിലും പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാട്ടാക്കടയിലും എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ മണലൂരിലും എം.ടി. രമേശ് കോഴിക്കോട് നോർത്തിലും മത്സരിക്കും.

രാവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റിയും വൈകിട്ടു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നു പട്ടിക വിലയിരുത്തി. സ്ഥാനാർഥികളെ ഇന്നോ നാളെയോ പാർലമെന്ററി ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ പേരില്ലെന്നാണു വിവരം.

വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി. രാജേഷിന്റെ പേരാണു പരിഗണനയിൽ. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നേമത്തു മത്സരിക്കും. കഴക്കൂട്ടത്തു തീരുമാനമായില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു നടൻ കൃഷ്ണകുമാറാകും സ്ഥാനാർഥി. തിരുവനന്തപുരത്തു സുരേഷ് ഗോപി വരുന്നെങ്കിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കും. പാറശാലയിൽ കരമന ജയൻ, നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഹോട്ടൽ വ്യവസായി എസ്. രാജശേഖരൻ നായർ, നെടുമങ്ങാട് ജെ.ആർ. പത്മകുമാർ എന്നിവരാകും സ്ഥാനാർഥികൾ.

ബിഡിജെഎസിനു നൽകിയ ഏറ്റുമാനൂർ ബിജെപി തിരിച്ചെടുക്കും. കർഷക മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജയസൂര്യനാണു പരിഗണനയിൽ. പൂഞ്ഞാറിൽ ബിഡിജെഎസ് മത്സരിക്കും.

ഹരിപ്പാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വക്താവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഹരിയും ധർമ്മടത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ സി.കെ. പത്മനാഭനുമാണു പട്ടികയിൽ.

കൊട്ടാരക്കരയിൽ ബിജെപി വക്താവ് സന്ദീപ് വാരിയരും എറണാകുളത്തു സി.ജി. രാജഗോപാലും പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പി.സി. തോമസുമാണു മത്സരിക്കുക. കഴക്കൂട്ടം, ആറന്മുള, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂർ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തീരുമാനമായില്ല.

