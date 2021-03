മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ദമ്പതികൾ മരിച്ചു

രാജകുമാരി ∙ രാജകുമാരി കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ജോർജ് ആഗസ്തി (വക്കച്ചൻ-91), ഭാര്യ മറിയം (85) എന്നിവർ വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മരിച്ചു. മുതലക്കോടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇരുവരും. മറിയം ഈന്തനാക്കുഴിയിൽ കുടുംബാംഗമാണ്.

ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരം ഇന്നു വൈകിട്ടു 4 ന് രാജകുമാരി ദൈവമാതാ പള്ളിയിൽ. മക്കൾ: ജോസ്, മേരി, ജോർജ്, ടോമി, സിസ്റ്റർ റ്റെസിൻ, റെജി, റീന. മരുമക്കൾ: ലിസി, പീറ്റർ, പരേതയായ ബിന്ദു, രേഖ, രാജൻ, സജി.

