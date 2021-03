ട്രെയിനിൽ കടത്തിയ 1.22 കോടി പിടിച്ചു; 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

പുനലൂർ ∙ മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുമായി 3 തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളെ റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 1,22,55,700 രൂപയുടെ യഥാർഥ നോട്ടുകളാണ്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചു നടന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്.

ചെന്നൈ എഗ്‌മൂർ – കൊല്ലം സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസിന്റെ എസ്1 കോച്ചിൽനിന്ന്, ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തെന്മല ഭാഗത്തു വച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

മധുര രാജമിൽ റോഡിൽ ഗണേഷിന്റെ മകൻ സതീഷ് കുമാർ (‌35), മധുര വാഹിദ് സ്ട്രീറ്റിൽ കിറുബനന്ദയിൽ മുത്തുക്കൃഷ്ണന്റെ മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധി (33), മധുര കുണ്ഡലിപുരം പിച്ചൈയുടെ മകൻ ത്യാഗരാജൻ (63) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ നൽകാനായി മധുരയിൽ നിന്നു ബാലാജി എന്നയാളാണ് പണം നൽകിയതെന്ന് സംഘം മൊഴി നൽകിയതായി റെയിൽവേ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്.സലീം പറഞ്ഞു. 500 രൂപ, 2000 രൂപ നോട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ബാഗിൽ തുണി, പേപ്പർ എന്നിവയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലും ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുമാണ് നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പണത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഇവരെ പുനലൂർ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. വരുമാന നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതികളെ പുനലൂർ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

