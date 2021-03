ചെറുതോണി (ഇടുക്കി) ∙ ‘തല മാറട്ടെ’ എന്നു പറഞ്ഞതു പോലെയാണ് ഇത്തവണ ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിയമസഭാ പോര്.2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അതേ സ്ഥാനാർഥികളാണ് മുഖ്യമായി നേർക്കുനേർ. പക്ഷേ, ഇരുവരും മുന്നണി മാറി. യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 4 തവണയും മത്സരിച്ചു ജയിച്ച റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അഞ്ചാം തവണ എൽഡിഎഫിനു വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എതിരിടാൻ കച്ചമുറുക്കിയതു കഴിഞ്ഞ തവണ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്! മുൻ എംപിയായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെ 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 9,333 വോട്ടിനാണ് റോഷി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ജോർജും കൂട്ടരും പിന്നീട് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് യുഡിഎഫിൽ എത്തുന്നത്.

കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ റോഷി ഒരാഴ്ച മുൻപേ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങി.ജന്മംകൊണ്ടു പാലാക്കാരനാണെങ്കിലും റോഷി ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ സ്വന്തക്കാരനാണ്. അഞ്ചാമങ്കത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ് വികസനവും പട്ടയം നൽകിയതും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭാവനകളും റോഷി വിവരിക്കുന്നു.

കേരള കോൺഗ്രസ് സ്‌ഥാപക നേതാവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ.എം. ജോർജിന്റെ മകനായ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലെ ജെന്റിൽമാൻ ആണ്. യുഡിഎഫിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രചാരണത്തിലൂടെ മണ്ഡലം പിടിച്ചടക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഈ മുൻ ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥൻ.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയായ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ഇത്തവണ ഇല്ല. എൻഡിഎയും നിർണായകമാണ്. ബിഡിജെഎസിനാണ് സീറ്റ്. സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Idukki Constituency; Same candidates in different fronts