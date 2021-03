ഇരിക്കൂറിൽ അയവില്ല; എ ഗ്രൂപ്പ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടിട്ടും പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു

കണ്ണൂർ ∙ ഇരിക്കൂറിലെ സ്ഥാനാർഥിനിർണയത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി എ ഗ്രൂപ്പിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടിട്ടും അയഞ്ഞില്ല. പ്രതിഷേധക്കാരെ തണുപ്പിക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അടുത്ത ദിവസം കണ്ണൂരിലെത്തും.

ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്നു പി‍ൻമാറണമെന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം. ഹസൻ, കെ.സി. ജോസഫ് എംഎൽഎ എന്നിവർ അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ, മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.

പാർട്ടി പദവികളിൽനിന്നു രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, സെക്രട്ടറിമാരായ ഡോ. കെ.വി. ഫിലോമിന, എം.പി. മുരളി, ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി, ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബ്ലാത്തൂർ, യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി.ടി. മാത്യു തുടങ്ങിയവരാണു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വഴി തേടി കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി എന്നിവരെയും കെ.സി. ജോസഫും ഹസനും കണ്ടു. പൂർണമായി തഴയപ്പെട്ടെന്ന എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകാനാകുമോ എന്ന ആലോചന ഇവർ മുന്നോട്ടുവച്ചു. എന്നാൽ സുധാകരൻ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചില്ല.

ഇതിനിടെ, ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് അഞ്ഞൂറോളം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് മണ്ഡലം പ്രവർത്തക കൺവൻഷൻ നടത്തി. സജീവ് ജോസഫിനെ പിൻവലിച്ച് സോണി സെബാസ്റ്റ്യനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു.

