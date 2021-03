സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിലെ തലമുറമാറ്റം വിപ്ലവകരം: രമേശ് ചെന്നിത്തല

ആലപ്പുഴ∙ കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തലമുറമാറ്റം വിപ്ലവകരമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഹരിപ്പാട്ടെ വസതിയിൽ നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയുമായാണു യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു യുഡിഎഫിൽ തർക്കങ്ങളില്ല. അർഹതയുണ്ടായിട്ടും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാതെ പോയ നേതാക്കളോട് 20ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്നിവർക്കൊപ്പം സംസാരിക്കും.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. സഹായിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്. ഒരാളിനെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ കുത്തിനിറയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സുധാകരൻ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ട, ‍ഞങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുന്ന ആളുമാണ്. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി യുഡിഎഫിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധീരനായ നേതാവാണദ്ദേഹം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുധാകരൻ യുഡിഎഫിനായി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Revolutionary generation next in congress candidate list says Ramesh Chennithala