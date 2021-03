ധർമടത്തേക്ക് ആ സങ്കടം; ധർമടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ വാളയാറിലെ അമ്മ

തൃശൂർ ∙ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച 2 പെൺമക്കൾക്കു നീതി കിട്ടാനായി തല മുണ്ഡനം ചെയ്തു നീതിയാത്ര നടത്തുന്ന വാളയാറിലെ അമ്മ ധർമടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കും. ‘‘എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മക്കൾക്കു നീതി നൽകാത്തതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോടു മുഖാമുഖം നിന്നു ചോദിക്കാനാണു പോകുന്നത്’’– അവർ പറഞ്ഞു.

ഇന്നു പത്രിക നൽകിയേക്കും. യുഡിഎഫ് പിന്തുണ തന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ സംഘപരിവാർ പിന്തുണ വേണ്ടെന്നും അമ്മ വ്യക്തമാക്കി. പതിമൂന്നും ഒൻപതും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് 2017 ൽ മൂന്നു മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്തു ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത്.

തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതായ പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസ് ഇപ്പോൾ സിബിഐക്കു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികളെയും അവരെ രക്ഷിച്ച പൊലീസുകാരെയും ശിക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തെരുവിൽ യാചിക്കുന്ന താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നു കുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

‘‘മുഖ്യമന്ത്രിയോടു കാലുപിടിച്ചു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അന്ന് ഉറപ്പു തന്നതാണ്. പിന്നീടു കണ്ടത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതാണ്. എന്റെ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന കേസ് അട്ടിമറിച്ച് പ്രതികളെ രക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊപ്പിയൂരി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിൽക്കുന്നതു കാണണം’’– അവർ പറഞ്ഞു.

തീരുമാനമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

വാളയാറിലെ അമ്മയ്ക്കു പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചെങ്കിലും സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തണമെന്ന ചർച്ചയും ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസിൽ ഉയർന്നു. കെ.സുധാകരൻ മണ്ഡലത്തിലെ ഭാരവാഹികളുമായി വൈകിട്ടു നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.രഘുനാഥിന്റെ പേര് പരിഗണനയ്ക്കു വന്നു. ജില്ലയിൽനിന്നു നേരത്തേ നൽകിയ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നയാളാണു രഘുനാഥ്. ഹൈക്കമാൻഡ് രാത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിലും ധർമടമില്ല.

എന്റെ മുഖം മറയ്ക്കേണ്ട

∙ ‘ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖം മറയ്ക്കരുത്. ഇതുപോലെ കരയുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണു ‌ഞാൻ മുഖം മറയ്ക്കാതെ വരുന്നത്. അവർ വീട്ടിലിരുന്നു കരയുമ്പോൾ ഞാൻ തെരുവിൽ കരയുകയാണ്. തലയിൽ മുണ്ടിടേണ്ടത് ഞാനല്ല, തെറ്റുചെയ്തവരാണ്.’ – വാളയാറിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ

മനഃസാക്ഷിക്കുത്തില്ല

∙ ‘വാളയാർ കേസിലെ സർക്കാർ നിലപാടിൽ ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ല. പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ വികാരത്തിനൊപ്പമാണു സർക്കാർ നിന്നത്. വേദനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണം സിബിഐക്കു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയെ ആരൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും മത്സരിക്കാം.’ – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

നീതി കിട്ടുംവരെ സമരം: വാളയാറിലെ അമ്മ

തൃശൂർ ∙ ‘‘തുടർ ഭരണമായാലും മറുഭരണമായാലും നീതി കിട്ടുംവരെ സമരം തുടരും’’ – വാളയാറിൽ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ധർമടത്തു മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ. ‘‘ജയിച്ചാൽ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തു സമരം തുടരും. തോറ്റാൽ പാലക്കാട്ടേക്കു മടങ്ങും. ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത പന്തൽ അഴിക്കാതെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീതി കിട്ടാതെ വാളയാർ റോഡരികിലെ എന്റെ ഷെഡിലേക്കു മടങ്ങില്ല’’– അവർ പറഞ്ഞു.

വാളയാർ നീതി സമര സമിതി ചെയർമാൻ വിളയോടി വേണുഗോപാൽ, കൺവീനർ വി.എം. മാർസൺ, രക്ഷാധികാരി സി.ആർ. നീലകണ്ഠൻ എന്നിവർക്കും ഭർത്താവിനുമൊപ്പമാണ് അമ്മ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടത്.

അപമാനിക്കലാണു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടും: ബാലൻ

പാലക്കാട് ∙ വാളയാർ കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ ധർമടത്തു സ്ഥാനാർഥിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കലാണു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നു മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ. കുട്ടികളുടെ ദാരുണവും സംശയാസ്പദവുമായ മരണം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചു. കമ്മിഷൻ റിപ്പേ‍ാർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. അമ്മ ഹൈക്കേ‍ാടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയെ തുണച്ചു സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം നൽ‌കി.

അമ്മയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചു കേസ് സിബിഐക്കും വിട്ടു. ഇനി സിബിഐയാണ് അന്വേഷണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.ഹൈക്കേ‍ാടതി ഉത്തരവനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾക്കു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയും സർക്കാർ നിയമിച്ചു.

കേസിൽ സർക്കാർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ തമസ്കരിച്ചും വളച്ചെ‍ാടിച്ചും ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണു കേ‍ാൺഗ്രസും ബിജെപിയും. അവരുടെ സഹായത്തേ‍ാടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ നേരിടും. പിന്നെ പരിഭവിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല – ബാലൻ പറഞ്ഞു.

