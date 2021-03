ഏറ്റുമാനൂരിൽ ബിജെപി, ബിഡിജെഎസ് കലഹം

കോട്ടയം ∙ ഏറ്റുമാനൂർ സീറ്റിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപി – ബിഡിജെഎസ് കലഹം. സ്ഥാനാർഥിയായി ബിഡിജെഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. ശ്രീനിവാസനെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു ബിജെപി നേതൃത്വം. നേരത്തേ, ഭരത് കൈപ്പാറേടനെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്നു പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

സ്ഥാനാർഥിയെ ഇനി മാറ്റില്ലെന്നു ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അറിയിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ ഏറ്റെടുത്ത് ബിഡിജെഎസിനു ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തു മറ്റേതെങ്കിലും മണ്ഡലം നൽകാനും ബിജെപിയിൽ ആലോചനയുണ്ട്.

∙ പൂഞ്ഞാറിൽ ആശങ്ക

സ്കൂൾ അധ്യാപകർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതു വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ പൂഞ്ഞാറിലെ ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാർഥി എം.എസ്. ഉല്ലാസ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും. സ്റ്റേ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും.

