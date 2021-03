രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിക്കു കോവിഡ്

കൊല്ലം∙ പ്രതിരോധ വാക്സീൻ രണ്ടു ഡോസ് സ്വീകരിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിക്കു കോവിഡ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നിനാണ് ഇവർ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത്. 2 ദിവസം മുൻപ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വാക്സീന്റെ 2 ഡോസ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാലേ കോവിഡിനെതിരായ ആന്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അതിനാൽ ഇക്കാലയളവിൽ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും ജില്ലാ ഡപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ.ആർ.സന്ധ്യ പറഞ്ഞു. മുൻകരുതലുകളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary: Covid for hospital employees who took two dose covid vaccine