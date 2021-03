ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴക്കൂട്ടത്ത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായേക്കും. മത്സരത്തിനു തയാറാകാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നു. ശോഭ നാളെ മണ്ഡലത്തിലെത്തും. കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയും തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. ഇന്നു വൈകിട്ടോടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും. നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള അവസാന ദിവസം മറ്റന്നാളാണ്.

English Summary: Shobah Surendran will contest in Kazhakkoottam as BJP candidate