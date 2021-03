വാളയാർ: സിബിഐ അന്വേഷണം ഒട്ടും വൈകരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ വാളയാർ കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം സിബിഐ ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. കേസിന്റെ സമ്പൂർണ ഫയൽ സിബിഐക്കു കൈമാറാൻ സർക്കാരും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയും അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണം. അന്വേഷണം തുടങ്ങാൻ ഇനി ഒട്ടും വൈകിക്കൂടെന്നു കോടതി പറ‍ഞ്ഞു.

പീഡനത്തിനിരയായതിനെ തുടർന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടു പെൺമക്കളും മരിച്ചതിലെ ദുരൂഹത കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ നൽകിയ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയാണു ജസ്റ്റിസ് വി. ജി. അരുണിന്റെ ഉത്തരവ്. കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സിബിഐ (കൊച്ചി) സൂപ്രണ്ടിനാണു നിർദേശം. തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഏർപ്പാടാക്കണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു.

സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള അനുമതി വിജ്ഞാപനത്തിനൊപ്പം വേണ്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിനു കൈമാറിയതായി സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അറിയിച്ചു. രേഖകൾ കിട്ടിയെന്നും സിബിഐയുടെ സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിനു വേണ്ടി അസി. സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം കേന്ദ്രം തീരുമാനം എടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ സിബിഐയോടു നിർദേശിക്കാൻ കോടതിക്കു സാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കുള്ള താൽപര്യം ഇരുകൂട്ടരുടെയും വിശദീകരണങ്ങളിൽ പ്രകടമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കും വിചാരണക്കോടതിക്കും ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായവും മറ്റു രേഖകളും വിലയിരുത്തിയ കോടതി, ഇനി വൈകരുതെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ ആവശ്യം വന്നാൽ ഹർജിക്കാരിക്കു കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേസ് ഇതുവരെ

∙ വാളയാറിൽ 13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ 2017 ജനുവരി 13 നും 9 വയസ്സുള്ള ഇളയ കുട്ടിയെ 2017 മാർച്ച് നാലിനും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വിചാരണ നടത്തിയ പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചു.

∙ സർക്കാരും കുട്ടികളുടെ അമ്മയും നൽകിയ അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി 2021 ജനുവരി 6നു വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവു റദ്ദാക്കി. പുനർവിചാരണയ്ക്കു നിർദേശിച്ചു. തുടരന്വേഷണം നടത്താമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

∙ സർക്കാർ തുടരന്വേഷണത്തിനു പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യം മാനിച്ച് സിബിഐയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

∙ എന്നാൽ 2021 ജനുവരി 25നു പുറപ്പെടുവിച്ച അനുമതി വിജ്ഞാപനത്തിൽ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ നമ്പർ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഇളയ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമ്മ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി.

∙ രണ്ടാമത്തെ കേസും സിബിഐക്കു വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ കോടതിക്കു കൈമാറി.

∙ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ 2018 നവംബർ 22 ലെ കേന്ദ്ര മാർഗരേഖയനുസരിച്ച് അനുമതി വിജ്ഞാപനത്തിനൊപ്പം നൽകേണ്ട വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

∙ കോടതിയിൽ ഉറപ്പു നൽകിയ പ്രകാരം സംസ്ഥാനം രേഖകൾ കൈമാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണു കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന കോടതി നിർദേശം.

