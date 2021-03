ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ച് മുങ്ങിയയാൾ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അറസ്റ്റിൽ

പള്ളിക്കത്തോട് ∙ ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുകയും ഗാർഹിക പീഡനം നടത്തിയ ശേഷം മുങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്ത ഭർത്താവിനെ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തലശ്ശേരി മൂർക്കോത്ത് അമർനാഥിനെയാണ് (59) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പള്ളിക്കത്തോട് സ്വദേശിയായ ഭാര്യയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

അമർനാഥ് ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്നും മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭാര്യ നേരത്തേ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മുങ്ങിയ അമർനാഥ് മംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. പൊലീസ് മംഗളൂരുവിൽ എത്തിയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

English Summary: Man who escaped after attacking wife arrested after years