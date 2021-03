സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു വീണ്ടും ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയും അതു നടപ്പാക്കിയ രീതിയുമാകുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത വിധിയിലേക്കു നയിച്ച സത്യവാങ്മൂലങ്ങളും ചർച്ചയാവുകയാണ്. കേസിൽ ഇരുമുന്നണികളും നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം ഇങ്ങനെ.

യുഡിഎഫ്

ഭരണഘടനയുടെ 25, 26 അനുഛേദങ്ങൾ ഓരോ പൗരനും മതവിഭാഗത്തിനും അവരുടേതായ വിശ്വാസം ആചരിക്കുവാനും അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അവകാശം നൽകുന്നു. ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരമെന്താണെന്ന് ആ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ആരാധന ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിയമപരമായ ബാധ്യതയുണ്ട്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തന്ത്രിയുടേതാണ് അവസാനവാക്ക്.

ക്ഷേത്രത്തിൽ ആർക്കെല്ലാം പ്രവേശിക്കാം, വന്നവർ എവിടെയെല്ലാം നിൽക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ആരാധന നടത്തേണ്ടത് തുടങ്ങി ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ 25, 26 (ബി) അനുഛേദത്തിലൂടെ സംരക്ഷിതമാണ്. ആരാധനയിൽ ആർക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം എന്നുള്ളത് മതപരമായ കാര്യമാണ്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ 10നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തന്ത്രിമുഖ്യനായ പുതുമന നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മൊഴി നൽകിയതനുസരിച്ച് ശബരിമലയിലെ ഈശ്വരൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്‌മചാരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യുവതികളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കാത്തത്. അത് ആ മതത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അത്യന്താപേക്ഷിതവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതുമായ കാര്യമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 25, 26 അനുഛേദപ്രകാരം സംരക്ഷിതവുമാണ്.

എൽഡിഎഫ്

സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഈ സർക്കാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നയമാണ്. ലിംഗസമത്വവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനു ബാധ്യതയുണ്ട്. ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കു ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനവും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. പ്രത്യേക പ്രായപരിധിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് സാമാന്യ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പൊതുതാൽപര്യ വിഷയമാണ്.

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിനോടൊപ്പം മഹാറാണിയും അമ്പലത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണു രേഖകൾ. ഏതൊരു ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിക്കും പ്രായഭേദമെന്യേ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. യുവതീപ്രവേശം സംബന്ധിച്ചു നിർദേശം സമർപ്പിക്കാൻ പണ്ഡിതരെയും നവോത്ഥാന നായകൻമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

യുവതികളെ അനുവദിച്ചാൽ ശബരിമലയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നില്ല. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ദർശനം നടത്തുവാൻ പ്രത്യേക കാലഘട്ടം ക്രമപ്പെടുത്താം.

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയത്ത് ശ്രീകോവിലിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകാമോ എന്നും വ്രതം 41 ദിവസത്തിൽ നിന്നു കുറയ്ക്കാമോ എന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാലഘട്ടം തന്ത്രികർമി, മറ്റു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്കും ആരാധന നടത്തിപ്പ് ചുമതല വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

ശാസ്താവ് സ്ത്രീ വിദ്വേഷ പ്രതിഷ്ഠയല്ല. അഷ്ടോത്തര ശതകത്തിൽ ശാസ്താവിന് പൂർണ എന്നും പുഷ്‌കല എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ഭാര്യമാരും സത്യകൻ എന്ന മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നു. ഇന്നലെകളിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇന്ന് ആചാരമാക്കുന്നതും നാളെ അറിവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും വിഡ്ഢികൾ മാത്രമാണ്. ശബരിമലയിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം. അവരുടെ അവകാശത്തെ തടയരുത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമ നിർമാണത്തിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ല.

