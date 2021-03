സിപിഎമ്മിന് ആർഎസ്എസിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല: കോടിയേരി

തിരുവനന്തപുരം ∙സിപിഎമ്മിന് ആർഎസ്എസിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും അവരുടെ സഹായം കൊണ്ടേ ഇടതുമുന്നണി ജയിക്കൂവെങ്കിൽ ആ വോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സീറ്റും മുന്നണിക്കു വേണ്ടെന്നും സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കെ.ബാബുവിനെ നിശ്ചയിച്ചത് ആർഎസ്എസ് ആണെന്നും കോടിയേരി ആരോപിച്ചു.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസിന്റെ സ്മൃതി ദിനമായ ഇന്നലെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനു മുന്നിലെ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പി.ജെ.ജോസഫ്–പി.സി.തോമസ് ലയനവും ആർഎസ്എസ് തന്ത്രമായിരുന്നു. നേമം മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.മുരളീധരൻ ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥി അല്ല. ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്.

ബിജെപി നേതാവ് ആർ. ബാലശങ്കറിനു കേരളത്തെപ്പറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സിപിഎമ്മിനിട്ടു കുത്തിയത്. ചെങ്ങന്നൂരിലും ആറന്മുളയിലും കോന്നിയിലും സിപിഎം ജയിച്ചതു ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് ബാലശങ്കറിന് അറിയില്ല. യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണു ധർമടത്തു മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കെ.സുധാകരൻ പിന്മാറിയതെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

