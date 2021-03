ആനയല്ലേ ചിഹ്നം; നടന്നെത്തിയത് വൈകി!

തൃശൂർ ∙ അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു കലക്ടറേറ്റിലെത്തിയ 3 ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്‌പി) സ്ഥാനാർഥികളുടെ നാമനിർദേശപത്രിക സ്വീകരിച്ചില്ല. പ്രേമ അനിൽകുമാർ (ഇരിങ്ങാലക്കുട), ഷീല നെടുമ്പിള്ളി (വടക്കാഞ്ചേരി), സുബിൻ പി.ഭാസ്കർ (തൃശൂർ) എന്നിവരുടെ പത്രികകളാണു സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 വരെയായിരുന്നു പത്രിക നൽകാനുള്ള സമയം. ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ ഓഫിസിലാണു നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. തിരക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പണം അടയ്ക്കാനും കാലതാമസം നേരിട്ടു. കൃത്യം 3ന് പത്രിക സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. പത്രിക സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു. ഇവരിൽ ഒരാൾ എത്തിയതാകട്ടെ 3 മണിക്കു ശേഷം.

English Summary: Three BSP candidates failed to submit nomination in time