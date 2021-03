സ്ഥാനാർഥിയില്ല; തലശ്ശേരിയിലും ഗുരുവായൂരിലും ബിജെപി വോട്ടെങ്ങോട്ട്?

സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിപ്പോകുകയും അതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടും രക്ഷയില്ലാതെ വരികയും ചെയ്തതോടെ തലശ്ശേരിയിലെയും ഗുരുവായൂരിലെയും ബിജെപി വോട്ടുകൾ എങ്ങോട്ടു പോകുമെന്ന ചർച്ച സജീവം. ബിജെപി വോട്ടുകൾ ആർക്കെന്നതു സംബന്ധിച്ച് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ഥാനാർഥിയില്ലെന്ന നാണക്കേടു മാത്രമല്ല, രണ്ടിൽ ഏതു മുന്നണിക്ക് വോട്ടു കൂടിയാലും അതിനു മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ബിജെപിയുടെ തലയിലായി.

ബിജെപി വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിനു പോകുമെന്നു സിപിഎമ്മും സിപിഎമ്മിനാണു പോകുകയെന്നു കോൺഗ്രസും പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. മേൽക്കോടതിയിൽ പോകുമെന്നു ബിജെപി പറയുന്നുണ്ട്.

തലശ്ശേരി

കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി വി.കെ. സജീവന് 22,125 വോട്ടുകളാണു കിട്ടിയത്. ജയിച്ച സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി എ.എൻ. ഷംസീറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 34,117 ആയിരുന്നു. ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഷംസീർ തന്നെയാണു രംഗത്തുള്ളത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കോൺഗ്രസിലെ എം.പി.അരവിന്ദാക്ഷനും. കഴിഞ്ഞ തവണ 36,624 വോട്ടാണ് യുഡിഎഫിനു കിട്ടിയത്. ബിജെപിക്കു പിന്തുണയ്ക്കാൻ തക്ക സ്വതന്ത്രരാരും സ്ഥാനാർഥിക്കൂട്ടത്തിലില്ല. തുടർനിയമനടപടിയിലൂടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം അംഗീകരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിലപാട് പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണു ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.

ഗുരുവായൂർ

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയത് 25,450 വോട്ടാണ്. ആരുടെയും വോട്ട് വേണ്ടെന്നു പറയില്ലെന്നാണു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ. എൻ.എ. ഖാദറിന്റെ പ്രതികരണം. കോലീബീ സഖ്യത്തിന്റെ നാടകമാണ് പത്രിക തള്ളൽ എന്ന ആരോപണമാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എൻ.കെ.അക്ബർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ബിജെപിയുടെ വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇരുമുന്നണികളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നതിനാൽ സ്ഥാനാർഥിയില്ലാത്തതു ബിജെപിക്കു വലിയ ക്ഷീണമാണ്.

‘ദാരിദ്ര്യത്തിന് ജാതിയില്ല’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഡമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി (ഡിഎസ്ജെപി) എൻഡിഎയുടെ ഘടകകക്ഷിയാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിഎസ്ജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിക്ക് എൻഡിഎ പിന്തുണ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയേറി. എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ സമ്മതമാണെന്ന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കൂടിയായ ദിലീപ് നായർ പറഞ്ഞു.

