അടുത്ത മാസം എല്ലാ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും പുനഃരാരംഭിക്കും

കൊച്ചി ∙ റെയിൽവേ കൂടുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 5 സർവീസുകളാണുള്ളത്.

കൊച്ചുവേളി–യോഗനഗരി ഋഷികേശ് ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും. കൊച്ചുവേളി–ബാനസവാടി ഹംസഫർ സ്പെഷൽ ഏപ്രിൽ 10 മുതലും എറണാകുളം–ബാനസവാടി വീക്ക്‌ലി സ്പെഷൽ, കൊച്ചുവേളി– മുംബൈ കുർള ഗരീബ്‌രഥ് എന്നിവ ഏപ്രിൽ 11 മുതലും പുതുച്ചേരി–മംഗളൂരു വീക്ക്‌ലി ഏപ്രിൽ 15 മുതലും സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും. പഴയ കൊച്ചുവേളി–ഡെറാഡൂൺ എക്സ്പ്രസാണു ഡെറാഡൂൺ ഒഴിവാക്കി ഋഷികേശിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുക. മുൻപു കോട്ടയം വഴി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ ഇനി ആലപ്പുഴ വഴിയാകും ഓടുക.

Content Highlights: Railway to resume more trains in Kerala