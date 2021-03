പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി

കണ്ണൂർ ∙ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ധർമടത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു കലക്ടറുടെ നോട്ടിസ്. പാർട്ടി ചിഹ്നം പ്രദർശിപ്പിച്ചു നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലും വയോജനസദനങ്ങളിലും കോവിഡ് വാക്‌സീൻ നേരിട്ട് എത്തിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിലാണു ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ കെ.വി.സുഭാഷ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്.



എന്നാൽ പുതിയ പരിപാടിയോ ആനുകൂല്യമോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിണറായി വിജയന്റെ ചീഫ് ഏജന്റ് അഡ്വ. പി.ശശി കലക്ടർക്കു മറുപടി നൽകി.

Content Highlights: Violation of model code of conduct: notice to pinarayi vijayan