പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കട്ടപ്പന ∙ പതിനേഴുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ തയ്‌ക്വാൻഡോ പരിശീലകൻ ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പാലാ കാനാട്ടുപാറ മംഗലംകുന്നേൽ ഇമ്മാനുവൽ (മാത്തുക്കുട്ടി-20), ചെറുതോണി പുന്നക്കോട്ടിൽ പോൾ ജോർജ്(43) എന്നിവരെയാണ് കട്ടപ്പന എസ്എച്ച്ഒ ബി.ജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത്. ഇമ്മാനുവൽ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നു വ്യക്തമാക്കി മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഇവരെ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് ഇമ്മാനുവൽ പീഡിപ്പിച്ചതായി പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകി. പിന്നീട് കൗൺസലിങ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് പോൾ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതായി പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയത്. തയ്‌ക്വാൻഡോ പരിശീലകനായ പോളിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളം പെൺകുട്ടി പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. അക്കാലയളവിൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഉപദ്രവിച്ചെന്നാണ് മൊഴി.



എസ്‌ഐമാരായ ബിനു ലാൽ, സാബു തോമസ്, ടി.എ.ഡേവിസ്, ഡബ്ല്യുസിപിഒ ജോളി ജോസഫ്, സിപിഒമാരായ സിയാദ്, സബിൻ കുമാർ, എബിൻ ജോസ്, പ്രശാന്ത് മാത്യു എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

