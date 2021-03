കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന പോര് കോടതി കയറിയേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടായതോടെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായുള്ള പോര് കൂടുതൽ ശക്തമായി. കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കണമോയെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പു ലഭിച്ചശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി തയാറായില്ല. അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് ഇനിയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 30ന് ഹൈക്കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടർനടപടികളെന്നാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം.

അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും തുടർനടപടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകുമോയെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. അനുമതി നൽകിയാൽ അന്വേഷണ കമ്മിഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ആലോചനയെന്ന് സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ നടപടിയെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരണത്തെ വിലയിരുത്താനാവും. തുറന്ന പോരിനുള്ള വെല്ലുവിളിയായി കരുതാനും തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിക്കു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നവർതന്നെ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ച് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ നിയമപരമായി നേരിടുന്നതിന് പ്രയാസമില്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏജൻസികളുടെ നടപടികളിൽ പിഴവാരോപിച്ച് ഏതു സർക്കാരിനും അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്താനാവും. ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെതന്നെ ഇതു ബാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സിബിഐക്ക് അന്വേഷണത്തിനുള്ള പൊതു അനുമതി കേരളമുൾപ്പെടെ 8 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു തടസമാകുന്നുവെന്നും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഏജൻസിയെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്നും പഴ്സനേൽ മന്ത്രാലയ പാർലമെന്ററി സ്ഥിരം സമിതി അടുത്തിടെ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

