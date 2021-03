ഇരട്ട/വ്യാജ വോട്ട്: അന്വേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര സംഘം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന പരാതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഉന്നത സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാത്രി 10 ന് അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചു. പരാതികളിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിശദീകരിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ലക്ഷത്തിലേറെ വ്യാജ വോട്ടുകളുടെ തെളിവുകൾ സഹിതം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. വോട്ട് ഇരട്ടിപ്പും ഒരു ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചു പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണു കമ്മിഷൻ കാണുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം കോടതിയെ സമീപിച്ചതു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അടിയന്തര നടപടികൾക്ക് ഉന്നതതല സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്.

കമ്മിഷന് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ ഇരട്ട/വ്യാജ വോട്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു.

ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംസ്ഥാനത്തേക്കു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രമക്കേടിനു കൂട്ടുനിന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഇടതു സർക്കാർ വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടുകൾ ചേർത്തുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ, സർക്കാരിന്റെ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാക്കളായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, അഭിഷേക് സിങ്‍വി, രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല, അജയ് മാക്കൻ എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒപ്പിട്ട നിവേദനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ഇരട്ട/വ്യാജ വോട്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ വിശദീകരണം തേടി. ജസ്റ്റിസ് സി.ടി. രവികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് മുരളി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണു ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Central team to investigate duplication of votes and twin votes