യുവജനോത്സവം: യുവ സ്ഥാനാർഥികൾക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ശരാശരി താപനില 37.5 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു. 12 മണിയോടടുത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോട്ടമൈതാനത്ത് ആദ്യപ്രസംഗത്തിൽ കൂടെക്കൂടെ പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കാണ്, ‘മാജിക്’.

കൺകെട്ടല്ല, ഹൃദയം തൊടുന്ന അദ്ഭുതം. പാലക്കാട് മുതൽ കൂറ്റനാട് വരെയുള്ള 70 കിലോമീറ്റർ യാത്രയിൽ വഴിയരികിൽ കാത്തുനിന്നവർ അതു കണ്ടു. കുട്ടികളും വീട്ടമ്മമാരും വിദ്യാർഥികളുമായിരുന്നു ഏറെയും. ഏറെപ്പേർക്കും വേണ്ടതു സെൽഫി. അതിനു നിന്നുകൊടുത്തപ്പോൾ ചിലർ കാറിനുള്ളിൽ വരെ കയറിപ്പറ്റി. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അലിഞ്ഞും വേറിട്ടുമുള്ള യാത്ര പലർക്കും അദ്ഭുതമായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ അറേബ്യൻ റസ്റ്ററന്റിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു കയറിയപ്പോഴും ചുറ്റും മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ നീണ്ടു.

കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ‘അന്യായങ്ങൾ’ അക്കമിട്ട ശേഷം മറുമരുന്നായി ന്യായ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി മാജിക് എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചത്. മത്സരിക്കുന്നവരിൽ 55% യുവാക്കളാണെന്നു പറഞ്ഞ്, കാറിന്റെ സൺറൂഫിൽ തന്റെ വലതുവശത്തിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ ഷാഫി പറമ്പിലിനെയും ഇടതുവശത്തിരുന്ന ചിറ്റൂരിലെ സ്ഥാനാർഥി സുമേഷ് അച്യുതനെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തുടർന്നങ്ങോട്ട് കൂറ്റനാട് വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഡോ. പി. സരിനെയും ഷൊർണൂരിൽ ടി.എച്ച്. ഫിറോസ് ബാബുവിനെയും പട്ടാമ്പിയിൽ റിയാസ് മുക്കോളിയെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു, ‘ഇതാണു ഞങ്ങളുടെ യുവനിര.’ റോഡ് ഷോ അവസാനിപ്പിച്ച കൂറ്റനാട്ട് സ്ഥാനാർഥി വി.ടി. ബൽറാമിനെയും മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും എംപിയുമായ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയും ഇടംവലം കൈകോർത്തു നിർത്തി.

പാലക്കാട് വിട്ടു പൊന്നാനിയിലെത്തിയപ്പോൾ എ.എം. രോഹിത്തിനും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിനും വൈകിട്ട് സമാപനത്തിനു യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് നജീബ് കാന്തപുരത്തിനുമൊപ്പം നിന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഭാവി...!

English Summary: Kerala Assembly Elections 2021- Rahul Gandhi election campaign in Palakkad and Malappuram