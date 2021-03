മഞ്ചേശ്വരത്ത് പൊലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർത്ത ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ 3 പേർ പിടിയിൽ

ഉപ്പള (കാസർകോട്) ∙ പട്ടാപ്പകൽ തോക്കുചൂണ്ടി നാട്ടുകാരെ വിരട്ടൽ, രാത്രി പൊലീസിനു നേരെ വെടിവയ്പ്: ഒരു ദിവസം മഞ്ചേശ്വരത്തെ വിറപ്പിച്ച ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ 3 പേർ കർണാടക പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ. മഞ്ചേശ്വരം മീയ്യപദവു സ്വദേശികളായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് (23), മുഹമ്മദ് അഷ്ഫാഖ് (25), മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ (26) എന്നിവരെയാണു കർണാടക പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

മറ്റു സംഘാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മഞ്ചേശ്വരത്തു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നു പൊലീസ് 142 കിലോ കഞ്ചാവും 50 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ സംഭവത്തിൽ കൊഡലമുഗർ ഗുദപദവിലെ അബ്ദുൽ നൗഫലിനെ (20) കാസർകോട് ഡിവൈഎസ്പി പി.പി.സദാന്ദനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം പിടികൂടി.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണു പൊലീസ് വാഹനത്തിനു നേരെ ഗുണ്ടാസംഘം വെടി ഉതിർത്തത്. ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്തെ വാതിലിൽ വെടിയുണ്ട തറയ്ക്കുകയും തുടർന്നു ചീളു തെറിച്ച് എസ്ഐ സി.കെ.ബാലകൃഷ്ണനു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപ്പള ഹിദായത്ത് നഗറിൽ 2 കാറുകളിലെത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘം തോക്കു ചൂണ്ടി നാട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആകാശത്തേക്കു വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞു പൊലീസ് എത്തും മുൻപ് ഇവർ കടന്നുകളഞ്ഞു.

അന്വേഷണം തുടർന്ന പൊലീസ് രാത്രിയോടെ മീയ്യപദവിൽ ഒരു കാർ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കാറിലെത്തിയ ഒരു സംഘം ആദ്യം ബീയർ കുപ്പി പൊലീസിനു നേരെ എറിഞ്ഞു. പിന്നീട് വെടിയുതിർത്തു. ഇതോടെ സ്ഥലത്തേക്കു കൂടുതൽ പൊലീസെത്തി. ഇവരെ പിടികൂടാനായി പുലർച്ചെ 3 വരെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഗുണ്ടാസംഘം അതിർത്തി വഴി കർണാടകയിലേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു. അതിർത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കർണാടക പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണു ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ 3 പേർ പിടിയിലായത്.

