ഒറ്റപ്പാലം∙ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ഇരട്ടവോട്ട് വിവാദത്തിനിടെ ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഡോ. പി. സരിന്റെ കു‌ടുംബത്തിലെ 2 പേർക്ക് ഇരട്ടവോട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി എൽഡിഎഫ് രംഗത്ത്.

സ്ഥാനാർഥിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് ചേലക്കര, ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. ഇരുവരു‌ടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടർ പട്ടികകൾ എൽഡിഎഫ് പുറത്തുവിട്ടു.

ഇതുപ്രകാരം ചേലക്കരയിലെയും ഒറ്റപ്പാലത്തെയും 129ാം നമ്പർ ബൂത്തുകളിലാണ് ഇരുവർക്കും വോട്ട്. ചേലക്കരയിലെ ബൂത്തിൽ യഥാക്രമം 98, 100 നമ്പറുകളിലാണ് അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും വോട്ട്. ഒറ്റപ്പാലത്ത് യഥാക്രമം 1107, 1123 നമ്പറുകളിലാണ് ഇരുവർക്കും വോട്ട്.

അതേസമയം, ഇരുവരും നേരത്തെ ചേലക്കര മണ്ഡ‍ലത്തിലെ തിരുവില്വാമലയിലായിരുന്നു താമസമെന്നും ഒറ്റപ്പാലത്തേക്കു മാറിയ ഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കാൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുമാണു സരിന്റെ വിശദീകരണം. ചേലക്കരയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇപ്പോഴും പേരുള്ളതു തന്റെയോ കുട‌ുംബത്തിന്റെയോ പിഴവല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: LDF alleges twin vote for two members in dr sarin's family