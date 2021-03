പ്രവർത്തകരിൽ ആവേശം നിറച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പാലക്കാട്ട്

പാലക്കാട് ∙ രഥോത്സവങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സമ്മാനിച്ചതു കൽപാത്തിയിലെ തേരിന്റെ മാതൃകയും കേരളത്തിന്റെ പൊൻകസവുവേഷ്ടിയും.

വേഷ്ടി തോളിലിട്ട്, 40 മിനിറ്റിലേറെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ‘യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് മാച്ച് ഫിക്സിങ്ങും’ ബിജെപിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയവും. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രസംഗത്തിലെ ഓരോ വാക്കും പ്രവർത്തകർ ‘മോദി മോദി’ ആരവത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു; കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ പരിഭാഷയ്ക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ.

ഇത്തവണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ മോദി ഇന്നലെ പാലക്കാട്ടു മാത്രമാണു പ്രസംഗിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നു രാവിലെ പതിനൊന്നോടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം കാറിൽ കോട്ടമൈതാനത്തെ സമ്മേളനസ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ താമരചിഹ്നമുള്ള തൊപ്പിയും ഷാളുമണിഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിനു പ്രവർത്തകർ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ‘ആദ്യ റാലിക്കായി പാലക്കാട്ട് വരാനായതിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ട്. പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങൾക്കു നമ്മുടെ പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്’ എന്നു പറഞ്ഞാണു മോദി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്.

പ്രസംഗം കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോടായിരുന്നു. ‘കന്നിവോട്ടർമാർക്ക് എൽഡിഎഫിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിരാശയാണ്. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം വികസനോന്മുഖമാണ്. അതിനാൽ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രഫഷനലുകളും ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.’ ശബരിമല എന്ന പേരു പറയാതെ, അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പരാമർശിച്ച മോദി പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർഥി ഇ.ശ്രീധരനെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു.

പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാനാർഥികളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മണ്ണാർക്കാട്ടെ എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി നസീമ ഷറഫുദ്ദീൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാദം തൊട്ടുവണങ്ങി. മോദിയും തിരികെ അവരുടെ പാദം വന്ദിച്ചു.

