പ്രചാരണ പരിപാടികളെ സംവാദ വേദികളാക്കി ശശി തരൂര്‍; പര്യടനം തരംഗം

സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണ വേദികളിലെ മിന്നും താരമായി ശശി തരൂർ എംപി. പാർട്ടിക്കകത്തും പുറത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യതയും പ്രതിഛായയും വർധിച്ചതോടെ തരൂരിനെ പ്രചാരണത്തിനിറക്കാനായി പിടിവലിയാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ.

രണ്ടാഴ്ചയോളമായി വിശ്രമമില്ലാതെ ഓട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. ഇതുവരെ 11 ജില്ലകളിൽ അൻപതോളം സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾക്കായി വോട്ടു തേടും.



പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ച് വോട്ടു തേടുന്ന പതിവും തരൂർ മാറ്റി. വോട്ടർമാരുമായുള്ള സംവാദങ്ങളാണു മിക്കയിടത്തും. യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടനപത്രിക തയാറാക്കാൻ പല ജില്ലകളിലായി നടത്തിയ സംവാദത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം. വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാനും ആശയങ്ങൾക്കു വ്യക്തത വരുത്താനും സംവാദങ്ങളാണു നല്ലതെന്നു തരൂരിയൻ സിദ്ധാന്തം. പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂന്നിയാണ് ലോകോത്തര കേരളമെന്ന ആശയം തരൂർ വോട്ടർമാരിലെത്തിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 2 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തരൂർ പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമയ പരിമിതി മൂലം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ പലരും പിണങ്ങുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ പരിഭവം. നേരിട്ട് എത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി വോട്ടഭ്യർഥിച്ചുള്ള വിഡിയോകൾ ചെയ്തു നൽകുന്നുണ്ട്.

തരൂർ സംസാരിക്കുന്നു:

1 കേരളത്തിലാകെ പ്രചാരണത്തിനു പോയി, യുഡിഎഫിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ?

പകുതിയിലേറെ പുതുമുഖങ്ങളുമായാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസിൽ പതിവില്ലാത്ത കാര്യമാണത്. വോട്ടർമാർക്കു സ്ഥാനാർഥികളെ പരിചയപ്പെടാൻ കുറച്ചു ദിവസമെടുക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രചാരണത്തിൽ അൽപം പിന്നിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം കഴിവുള്ളവരാണെന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്നവരാണെന്നും ജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യമായതോടെ അവർ യുഡിഎഫിനെ ഏറ്റെടുത്തു.

അതിന്റെ മാറ്റം ഒരാഴ്ചയായി കാണാനുണ്ട്. പരിപാടികൾക്കെത്തുന്ന ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതുവരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നും കാണാത്തത്ര പിന്തുണ ഇത്തവണയുണ്ട്.

2 സർവേകളെല്ലാം എൽഡിഎഫ് മുന്നേറ്റമാണു പ്രവചിക്കുന്നത്?

കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 500 പേരെയെങ്കിലും നേരിട്ടു കണ്ടു വിവരമെടുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥനം നടത്തിയാലേ ഏകദേശം ട്രെൻഡ് അറിയാനാകൂ. അതു തന്നെ കൃത്യമാകണമെന്നില്ല.

മറ്റു സർവേകളെല്ലാം ഊഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണം കണ്ട ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് യുഡിഎഫിന്റെ ജയത്തെക്കുറിച്ചു സംശയമേയില്ല. വോട്ടെടുപ്പിന് ഇനിയും 6 ദിവസമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരാഴ്ച എന്നത് വളരെ നീണ്ട കാലയളവാണെന്നു പണ്ട് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹരോൾഡ് വിൽസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ മുന്നേറ്റം ഇത്തവണ യുഡിഎഫിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

3 പ്രചാരണരീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം ഫലപ്രദമായോ?

തീർച്ചയായും. പൊതുയോഗങ്ങളിലെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കു പരിമിതികളുണ്ട്. അതിനു പകരമാണു സംവാദങ്ങൾക്കു ശ്രമിച്ചത്. അത് ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമായി. ആയിരക്കണക്കിനു പേരാണ് ഓരോ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തത്. അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് യുഡിഎഫ് അനുഭാവികളായിരുന്നില്ല എന്നതാണു പ്രധാനം. കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായി.

4 സർവേകളിലൊക്കെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുമൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു ശശി തരൂരിന്റെ പേരും ഉയരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടോ?

ഞാൻ സ്ഥാനാർഥിയല്ലല്ലോ? കോൺഗ്രസിനു കഴിവും അനുഭവവുമുള്ള ഒട്ടേറെ നേതാക്കളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാതെ, യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണു ഞാൻ. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങുമ്പോൾ ജയിക്കുമോയെന്നു പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. 3 തവണ ജയിച്ച, പഴക്കവും തഴക്കവുമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതു തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിശയമാണ്.

5 അതിശയങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ?

കൂടുതൽ അതിശയങ്ങൾ ഭാവിയിലുണ്ടാകില്ല എന്നു പറയാനാകില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്നാണു ചിന്ത.

