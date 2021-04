‘ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടായാൽ കേരളം വീണ്ടും കൊലക്കളം’

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽ‍‍ഡിഎഫിനു ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടായാൽ അത് അവർ ചെയ്ത തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി മാറുമെന്നും കേരളം വീണ്ടും കൊലക്കളമാകുമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി.

കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചു പി.ടി.ചാക്കോ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ദൈവത്തിന്റെ നാട്ടിലെ ചോരക്കളികൾ’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ണൂർ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ പൂർണചന്ദ്രനു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേരളം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യണം. 1984 മുതൽ 2018 വരെ കണ്ണൂരിൽ 125 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു എന്നാണു വിവരാവകാശ രേഖ. ഏറ്റവുമധികം കൊല്ലപ്പെട്ടതു ബിജെപിക്കാരാണ്– 53 പേർ. സിപിഎമ്മിലെ 46 പേരും കോൺഗ്രസിലെ 19 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുസ്‌ലിം ലീഗിലും മറ്റുമായി 7 പേർ. 78 കൊലക്കേസിലും സിപിഎം ആണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് എന്നതാണു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബിജെപിക്കാർ 39 കേസിൽ പ്രതികളാണ്. കോൺഗ്രസുകാർ ഒറ്റക്കേസിൽ മാത്രമാണു പ്രതി സ്ഥാനത്ത്.

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കുറയുകയും ഇടതു സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു വിവരാവകാശ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇടതു സർക്കാരിന്റെ 2006 ജൂൺ മുതൽ 2011 മേയ്‌ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കണ്ണൂരിൽ 56 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, യുഡിഎഫിന്റെ 2011 ജൂൺ മുതൽ 2016 മേയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 25 രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

