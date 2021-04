തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യുദ്ധം: മനീഷ് തിവാരി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഏറെ നിർണായകമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനീഷ് തിവാരി. ഇടതു മുന്നണികൾക്ക് വോട്ടു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും കോൺഗ്രസാണ് യഥാർഥ ഇടതുപക്ഷമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇടതു മുന്നണികൾക്ക് സാധിക്കില്ല.

രാജ്യം ഫാഷിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു തടയാൻ കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും മാത്രമേ സാധിക്കൂ. രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു. വരുമാനത്തിലും നികുതിയിലും 17 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിടവാണ് ബജറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റു തുലച്ചു. ഓരോ കേരളീയന്റെയും വോട്ട് രാജ്യം ഫാഷിസത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നത് തടയാൻ ഉതകും. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Elections are very important now: Manish Tiwari