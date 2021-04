ശബരിമല കയറി പോളിങ് ദിനം

വോട്ടു ചെയ്ത ശേഷം എൻ എസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ആരംഭിച്ച ശബരിമല സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു ഇന്നലെ പകൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിന്നത്. ആ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ:

ജി. സുകുമാരൻ നായർ:

ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, സാമൂഹിക നീതി, വിശ്വാസം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്കു വോട്ടു ചെയ്യണം എന്നാണു ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഇവ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതു സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കും എന്നാണു പ്രതീക്ഷ. വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധം നേരത്തേ മുതലുണ്ട്. അതിനു കുറവു സംഭവിച്ചു കാണണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ പ്രതികരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ:

അയ്യപ്പനും എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനൊപ്പമാണ്. ഈ സർക്കാരാണു ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത്. ജനങ്ങൾക്കു ഗുണം ചെയ്യുന്നവരോടു കൂടെയാണ് എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല:

നിരീശ്വരവാദിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പന്റെ കാലു പിടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു കാര്യമില്ല. അയ്യപ്പന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും കോപം പിണറായി വിജയനും സർക്കാരിനും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. അയ്യപ്പഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി ചവിട്ടിമെതിച്ചു. ശബരിമലയുടെ പരിശുദ്ധി നശിപ്പിച്ചു.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ:

ദൈവങ്ങൾക്കു വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ഹിന്ദു തുടങ്ങി എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തിയ സർക്കാരാണിത്. ശബരിമലയിൽ ഏറ്റവുമധികം വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ്.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി:

പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഭയന്നാണ് ഇപ്പോൾ യു ടേൺ എടുക്കുന്നത്. വിശ്വാസങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് എതിരായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയ ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഇപ്പോഴും ആ സത്യവാങ്മൂലമാണു നിലനിൽക്കുന്നത്. അതു പിൻവലിക്കാതെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും.

സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ:

ജി. സുകുമാരൻ നായർക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസംതന്നെ, ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു കാരണം. മറ്റൊരു സാമുദായിക സംഘടനയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞ ഏകയാൾ സുകുമാരൻ നായരാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയമാണ്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ:

1000 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റാലും ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാടു മാറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം നടത്തിയ മലക്കംമറിച്ചിൽ അദ്ദേഹം ദുർബലനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുരഗണങ്ങളും ചേർന്നാണു ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. മനീതി സംഘത്തെ ഉൾപ്പെടെ ശബരിമലയിലെത്തിച്ച് ആചാരലംഘനം നടത്താൻ കൂട്ടുനിന്നത് ഈ അസുരഗണമാണ്. ഇപ്പോൾ േദവഗണങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ വോട്ടർമാർ കേൾക്കില്ല.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണി:

ഇപ്പോൾ സ്വാമി അയ്യപ്പനെ ഓർക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുൻപ് ഈ വിവേകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? തെറ്റു പറ്റിപ്പോയെന്നും അവിടെ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ എടുത്തുചാടിയെന്നും അയ്യപ്പസ്വാമിയോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സന്നിധാനം ഉൾപ്പെടുന്ന പവിത്രമായ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനു മാപ്പു പറയാൻ കൂടി അദ്ദേഹം തയാറാകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാപട്യം ആണ്. ഈ കാപട്യത്തിനും ആചാരസംരക്ഷണത്തിനു നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്ന വാക്കു പാലിക്കാതെ വഞ്ചന കാട്ടിയ നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേരളം ചുട്ട മറുപടി നൽകും.

സിപിഎം നേതാവ് എം.എ. ബേബി:

എൽഡിഎഫിനു ദൈവകോപം ഉണ്ടാകുമെന്നു വരെ ലജ്ജാരഹിതമായി പറയാൻ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തയാറായിരിക്കുന്നു. വിശക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ ദൈവം ഭക്ഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണു വരുന്നത് എന്നാണു ചൊല്ല്. അന്നവും വസ്ത്രവും തരുന്നവരാണ് തമ്പുരാൻ എന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതും അതാണ്.

മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ:

മതവിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അവകാശമാണ്. അതിനെതിരെ ഇടതുമുന്നണി നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റവും പ്രസ്താവനകളും ശരിയല്ല.

എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ:

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരും പറഞ്ഞത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ്. അതു വോട്ടെ‌ടുപ്പു ദിവസം രാവിലെ അല്ല പറയേണ്ടത്.

ജി. സുകുമാരൻ നായർക്കും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുമെതിരെ

സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം നിയമ മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്

ഇ–മെയിലിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്:

ദൈവത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും പേര് കേരളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധം യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ദുരുപയോഗം നടത്തുന്നു. ഇതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിന് എതിരുമാണ്.

രാവിലെ ഏഴിനു വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചിത്രീകരിക്കാനാണ് സുകുമാരൻ നായർ ശ്രമിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ വച്ച്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയ്യപ്പകോപമുണ്ടാകുമെന്നും അവിശ്വാസിയായ അദ്ദേഹത്തോടു വിശ്വാസികൾ പകരം വീട്ടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഇതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. കമ്മിഷൻ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണം.

കേസിനുള്ള മറുപടിയായി ജി.സുകുമാരൻ നായർ:

വിശ്വാസം തകർക്കാൻ വന്നാൽ തടയും. ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണോ? വിശ്വാസം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നു വിശ്വാസികൾ തീരുമാനിക്കും. ഞാൻ എന്റെ വഴി നോക്കിക്കൊള്ളാം. എ.കെ. ബാലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി നോക്കട്ടെ.

