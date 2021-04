നാലര വയസ്സുകാരിയുടെ പരുക്ക്: കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തും

കോട്ടയം ∙ പരുക്കേറ്റ അസം സ്വദേശിയായ നാലര വയസ്സുകാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അസം സ്വദേശിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയുടെ സഹായം പൊലീസ് തേടി. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചോ എന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താൻ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചേർന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നിർദേശം നൽകി.

ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി പൊലീസിനു കൈമാറുക.

കുഞ്ഞും മാതാപിതാക്കളും സംസാരിക്കുന്ന അസമീസ് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് അസം വിദ്യാർഥിയുടെ സഹായം തേടുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിശുരോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗം, ശിശുരോഗ ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം, ഗൈനക്കോളജി, ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം, അസ്ഥിരോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗം, ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ററോളജി വിഭാഗം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാർ അടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ആണ് ചേർന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ താമസിക്കുന്ന അസം സ്വദേശിയുടെ നാലര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ് സാരമായ പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

