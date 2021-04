ഡോളർ കടത്ത്: സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഹാജരായില്ല

കൊച്ചി ∙ ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കസ്റ്റംസിനു മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. സുഖമില്ലെന്നാണ് ഇ–മെയിലിൽ അറിയിച്ചത്. വൈകാതെ വീണ്ടും നോട്ടിസ് നൽകുമെന്നു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് ഫിനാൻസ് വിഭാഗം മുൻ തലവൻ ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രി 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ മസ്കത്ത് വഴി കയ്റോയിലേക്ക് 1.90 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ കടത്തിയെന്ന കേസിലാണു സ്പീക്കറോട് ഹാജരാകാൻ കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വ‍‍ടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതി കരാറിനായി യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സ് നൽകിയ 3.8 കോടി രൂപയുടെ കോഴപ്പണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം യുഎസ് ഡോളറാക്കി വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയെന്നാണു കേസ്.

English Summary: Speaker fails to turn up for customs interrogation