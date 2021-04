5 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫിസ് സ്തംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അന്തിമ വോട്ടു കണക്കുകൾ വൈകും. 5 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫിസ് സ്തംഭിച്ചു.

മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ പൂർണതോതിൽ കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയെടുക്കും.

കമ്മിഷന്റെ അവസാന കണക്കനുസരിച്ച് ആകെയുള്ള 2.74 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 74.04% പേരാണ് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ടു ചെയ്തത്. തപാൽ വോട്ടു ചെയ്തത് 3.53 ലക്ഷം പേർ. ഇതു രണ്ടും ചേർത്താൽ ആകെ വോട്ടു ചെയ്തത് 2.04 കോടി വോട്ടർമാരാണ്. 2016 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2.01 കോടി പേരാണു വോട്ടു ചെയ്തത്.

English Summary: Election commission office working slowdown as five employees affected with covid