വോട്ട് നേമത്ത് എൽഡിഎഫിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് യുഡിഎഫിനും: എസ്ഡിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം∙ നേമത്ത് എൽഡിഎഫിനും, തിരുവനന്തപുരത്ത് യുഡിഎഫിനും എസ്ഡിപിഐ വോട്ടു ചെയ്തുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിയാദ് കണ്ട‍ല. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിക്കുന്നതു തടയാനാണ് രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇരു മുന്നണികളെ സഹായിച്ചത്.

കഴക്കൂട്ടം ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടിക്കു സ്ഥാനാർ‍ഥിയില്ലാത്തിടത്ത് ഇരു മുന്നണികളും എസ്ഡ‍ിപിഐയുടെ സഹായം തേടി. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുകയും, ബിജെപിക്കു വിജയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത 2 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാന പ്രകാരം എസ്ഡിപിഐ വോട്ടു ചെയ്തത്.

നേമത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ വിജയം തടയാൻ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഉചിതമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇടതു സ്ഥാനാർഥി വി.ശിവൻ‍കുട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നത്. നേമത്ത് എസ്ഡിപിഐക്ക് 10000 വോട്ടുകളും, തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ 3000 വോട്ടുക‍ളുമുണ്ടെന്നും സിയാദ് അവകാശപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ള 3000 വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി.എസ്.ശിവകുമാറിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിക്കും. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തകർ മനഃസാക്ഷി വോട്ടു ചെയ്തു. എസ്‍‍ഡിപിഐ മത്സരിച്ച നെടു‍മങ്ങാട്ടും, വാമനപു‍രത്തും ഒഴികെ, എല്ലായിടത്തും ഇരു മുന്നണികളും എസ്ഡിപി‍ഐയോടു വോട്ടഭ്യർ‍ഥിച്ചിരുന്നതായും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

English Summary: SDPI reveals regarding their vote in different constituencies