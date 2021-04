കോവിഡ് വ്യാപനം: 3 ആഴ്ച നിർണായകം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന മൂന്നാഴ്ച നിർണായകമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രായമായവരും രോഗങ്ങളുള്ളവരും സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കണം. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കലക്ടർമാർ പുതിയ നിബന്ധനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. പരീക്ഷകൾക്കു ശേഷം ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും.

ഓണവും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കഴിഞ്ഞതോടെ കേസുകൾ വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്ടോബർ 7 നാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നത്. 11ന് 11,755 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നീടു കേസുകൾ കുറഞ്ഞു മാർച്ച് 22 ന് 1239 ആയി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടു മുൻപാണു വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമേണ ഉയർന്ന് ഇന്നലെ 4353 ൽ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളതു 33,621 പേരിൽ 528 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും 148 പേർ വെന്റിലേറ്ററിലുമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ടാം തരംഗം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.

