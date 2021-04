വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല മരണം

ബത്തേരി ∙ വയനാട്ടിൽ ഷിഗെല്ല രോഗം ബാധിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നൂൽപുഴ പിലാക്കാവ് കോളനിയിലെ സുനിൽ കുമാറിന്റെ മകൾ മഞ്ജരിയുടെ (6) മരണമാണു ഷിഗെല്ല മൂലമെന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ സ്രവപരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഈ മാസം ഒന്നിനാണു മഞ്ജരിക്കു പനിയും വയറിളക്കവും പിടിപെട്ടത്. സമീപത്തെ ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും മാറിയില്ല. പിറ്റേന്നു നൂൽപുഴ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും അവിടെ നിന്നു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ചീരാൽ സ്വദേശിയായ 59കാരൻ ഇതേ രോഗം ബാധിച്ച് മാർച്ച് 15നു മരിച്ചിരുന്നു.

