വീട്ടമ്മയുടെ മരണം: ഭർത്താവിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും

കട്ടപ്പന ∙ കൊച്ചുതോവാളയിൽ വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ഇന്നു ചോദ്യം ചെയ്യും. കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുത്തു കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു പൊലീസ്.

കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ താഴത്ത് കെ.പി.ജോർജിന്റെ ഭാര്യ ചിന്നമ്മ(63)യുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത അകറ്റാൻ പൊലീസിന്റെ നീക്കം തുടങ്ങി. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വീടിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി പണിയെടുത്തിരുന്നവർ, സമീപവാസികൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരുടെ മൊഴി ഇന്നു രേഖപ്പെടുത്തും.

ശ്വാസം മുട്ടിയാണു ചിന്നമ്മ മരിച്ചതെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി. അണിഞ്ഞിരുന്ന 4 പവനോളം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മറ്റു സ്വർണവും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മോഷണം നടന്നതിന്റെ കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇല്ല. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സംശയകരമായ രീതിയിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.

സംഭവസമയത്തു ഭർത്താവു മാത്രമാണു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം മുകൾനിലയിലും ചിന്നമ്മ താഴത്തെ നിലയിലുമായാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്നത്. പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് താഴത്തെ നിലയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു കട്ടിലിൽ നിന്നു താഴെ വീണ നിലയിൽ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൊഴി. വിശദമായ മൊഴി എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൂചന ലഭിക്കുമെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. ഡിവൈഎസ്പി ജെ.സന്തോഷ്‌കുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ ബി.ജയൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

