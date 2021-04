കോവിഡ്: കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം പാടില്ലെന്ന് വസ്ത്രവ്യാപാരികൾ

കൊച്ചി ‌∙ സംസ്ഥാനത്തു വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ‍ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഡീലേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി കേരളത്തിലെ വസ്ത്രവ്യാപാരികൾക്കു പ്രധാന വ്യാപാര സീസണുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇത്തവണത്തെ വിഷു, റമസാൻ, ഓണം സീസണുകളിലാണു പ്രതീക്ഷ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അൽപമെങ്കിലും ആശ്വാസമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, വരുന്ന സീസണുകൾക്കായി തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ഭാഗികമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുപോലും ചിന്തിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണു വസ്ത്രവ്യാപാരികൾ.

വോട്ടെടുപ്പു കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്സാരകാരണങ്ങൾക്കുപോലും പിഴ ചുമത്തുകയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ്. ഇത്തരം അനാവശ്യ പീഡനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ മുൻഗണനപ്പട്ടികയിൽ വ്യാപാരികളെയും തൊഴിലാളികളെയും പരിഗണിക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.എസ്. പട്ടാഭിരാമൻ, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് ഫാമിലി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.കൃഷ്ണൻ, രക്ഷാധികാരി ശങ്കരൻ സ്വയംവര, സെക്രട്ടറി വിനോദ് മഹാലക്ഷ്മി, ട്രഷറർ എം.എൻ.ബാബു എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Textile owners asks not to impose more covid restriction