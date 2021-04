പരുക്കേറ്റ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; ബന്ധുവായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ

ശാസ്താംകോട്ട ∙ വീണു പരുക്കേറ്റെന്നു പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വയോധിക മരിച്ചു. ക്രൂരമർദനമേറ്റെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായതോടെ ബന്ധുവായ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അറസ്റ്റിലായി. ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി ‘മോഹനവിലാസത്തി’ൽ പരേതനായ സൈമണിന്റെ ഭാര്യ സബീന (ബേബി– 85) മരിച്ച സംഭവത്തിലാണു ചെറുമകളുടെ ഭർത്താവായ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി എആർ ക്യാംപിലെ സിപിഒ വെള്ളിമൺ നാന്തിരിക്കൽ റോഷ് നിവാസിൽ രാജേഷ് ജോൺസൻ (32) അറസ്റ്റിലായത്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണു സംഭവം. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യവീട്ടിലാണു സബീനയും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സംഭവ ദിവസം, സബീനയുടെ ചെറുമകനായ മനക്കര ആദർശ് നിലയത്തിൽ ആദർശിനെ വാക്കുതർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽക്കയറി രാജേഷ് ആക്രമിച്ചതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇരുവരെയും തടയാൻ ശ്രമിച്ച സബീനയെ രാജേഷ് ചവിട്ടിവീഴ്ത്തിയെന്നാണു പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ സബീനയുടെ തുടയെല്ലും വാരിയെല്ലും തകർന്നു. രാജേഷ് കല്ലെറിഞ്ഞതോടെ തലയ്ക്കും സാരമായി പരുക്കേറ്റു. ബോധരഹിതയായതോടെ ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

വീണു പരുക്കേറ്റെന്നു പറഞ്ഞാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതെങ്കിലും പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ ചതവുകളും മുറിവുകളും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനിടെ, ആദർശിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രാജേഷിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. സബീനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായതോടെ തുടയെല്ലും വാരിയെല്ലും മർദനത്തിൽ തകർന്നതായും തലയിലെ പരുക്കു കല്ലേറു മൂലമുള്ളതാണെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്നു രാജേഷിനെതിരെ കുറ്റകരമായ നരഹത്യയ്ക്കു കേസെടുത്തു.

